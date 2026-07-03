I fatti sono avvenuti nella notte del 16 giugno in un locale di Corigliano Rossano dove secondo gli investigatori si sarebbe anche sparato

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato nella provincia di Cosenza.

Nella notte del 16 giugno 2025 nel Comune di Corigliano-Rossano, precisamente sul lungomare dell’area urbana di Rossano, si è verificata una violenta aggressione armata e sfociata, secondo la ricostruzione degli investigatori, in una sparatoria ai danni di due persone.

Le prime attività investigative poste in essere dal Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno consentito di individuare gli autori di tale episodio criminoso, sottoponendoli a Fermo di P.G. e successivamente a Misura cautelare in carcere.

Il Questore della Provincia di Cosenza, successivamente, aconclusione delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine e dal Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, ha emesso nr. 9 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane ( D.A.C.U.R.) nei confronti di altrettante persone residenti nel Comune di Corigliano-Rossano.

I nove hanno posto in essere un allarmante comportamento antisociale, creando grave pericolo alla sicurezza ed all’incolumità delle persone presenti all’interno del locale.

Il DACUR è stato emesso per la necessità di prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità che possano svilupparsi in aree che necessitano di essere preservate ed al fine di tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità della popolazione, limitando la presenza di soggetti ritenuti pericolosi in determinate aree urbane.

Agli autori del fatto criminoso, per ragioni di sicurezza, è stato vietato l’accesso e/o lo stazionamento, per un periodo di 2 e 3 anni, nei pressi di numerosi locali pubblici della zona in cui si è verificato l’episodio criminoso.