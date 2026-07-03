Firmata la convenzione con il Comune: l'immobile sarà concesso in comodato gratuito per cinque anni. Si chiude una vicenda iniziata con il trasferimento da Cosenza e proseguita con gli espropri a Montalto Uffugo

Si chiude la lunga vicenda legata alla ricerca di una sede per il Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana. Dal 1° luglio l'associazione ha una nuova casa grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune di Rende.

La nuova sede è l'ex Crai di via Danimarca, immobile che, come previsto dalla delibera di Giunta del 22 maggio scorso, sarà concesso in comodato d'uso gratuito alla Croce Rossa Italiana per i prossimi cinque anni.

L'accordo è stato sottoscritto dal presidente del Comitato di Cosenza, Francesco Gentile, e dal direttore amministrativo dell'associazione, Antonio Schettini, insieme all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Principe.

«Esprimo grande soddisfazione per questo traguardo fondamentale, che garantisce un presidio di assistenza costante e tempestiva in un territorio che ne ha estremo bisogno e riafferma la vicinanza dell'associazione alla comunità», ha dichiarato il presidente Gentile.

L'intesa mette fine a una situazione complessa. Oltre un anno fa il Comitato aveva lasciato la storica sede trasferendosi a Montalto Uffugo, ma anche quell'immobile è stato successivamente abbandonato a causa degli espropri necessari alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria.

Con la nuova convenzione, il Comune di Rende conferma il proprio sostegno alle realtà del Terzo settore, garantendo alla Croce Rossa uno spazio stabile da cui proseguire le attività di assistenza, emergenza e volontariato sul territorio.