Poco dopo le 20 di ieri, la Stazione Pollino del Soccorso Alpino calabrese è stata allertata per una richiesta di intervento. Tre escursionisti, due uomini e una donna di origine pugliese, si sono trovati in difficoltà nel discendere la Cresta delle Aquile, sulla Timpa di San Lorenzo, un monolite calcareo nel Parco Nazionale del Pollino, nell'alta valle del Raganello.

Gli escursionisti in difficoltà, si trovavano sulle ripide pareti rocciose che dominano il torrente e non avevano le forze e le capacità di calarsi lungo la parete. La disidratazione e il sovraccarico fisico ha messo alla prova i tre escursionisti, in particolare uno di loro ha accusato, durante la discesa, un particolare affaticamento, contrazione muscolare dolorosa del polpaccio e mancanza di coordinazione.

Partiti dalla zona di Maddalena nel Comune di San Lorenzo Bellizzi, per effettuare un anello in cresta di circa 6.5 ore, i turisti hanno sottovalutato le loro capacità e il percorso escursionistico, adatto ad esperti frequentatori della montagna per la tecnicità e l'esposizione vertiginosa. Gli escursionisti sono stati raggiunti dalla prima squadra di tecnici alle ore 21.38: con i malcapitati vi era un pastore del luogo che, avvistate delle luci sulla Timpa di San Lorenzo, li ha raggiunti fisicamente prestando un primo aiuto.

Il rientro alle macchine e la loro messa in sicurezza ha richiesto una particolare, laboriosa e complessa discesa sulla parete con tecniche alpinistiche: la sicurezza e la tutela dei due uomini e della donna è stata altresi garantita e massimizzata con un'altra squadra di operatori del Soccorso Alpino giunti sul posto, superando piccoli tratti di arrampicata e traversi esposti. L'uomo maggiormente in difficoltà è stato imbracato e condotto in conserva, con uno tecnico che lo ha affiancato, incoraggiato e rassicurato per tutto il tempo di discesa. Rinfocillati, supportati e verificato il loro discreto stato di salute, gli uomini hanno raggiunto sani e salvi la loro macchina alle ore 00.11.