L’uomo, con accento napoletano, è stato rintracciato nei pressi di Terranova da Sibari e condotto in commissariato

Sembra chiudersi il cerchio attorno alla serie di furti e atti vandalici che nei giorni scorsi hanno interessato Viale Luca de Rosis a Rossano, la Delegazione Comunale e due esercizi commerciali della zona. Dopo giorni di indagini, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano avrebbero fermato un uomo, descritto come una persona con accento napoletano.

Al momento non si conoscono altri dettagli sull’identità del sospettato, che si troverebbe negli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato individuato grazie al telefono cellulare sottratto a uno dei titolari di un negozio colpito dal furto.

Proprio attraverso quel dispositivo, gli investigatori sarebbero riusciti a risalire alla posizione dell’individuo, rintracciandolo nei pressi di Terranova da Sibari. Il fermo arriva dopo giorni di tensione tra residenti e commercianti, preoccupati per la successione di episodi che avevano destato allarme nel centro urbano. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri fatti analoghi avvenuti in zona. L’uomo, intanto, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.