In fumo un bosco di conifere e diversi ettari di macchia mediterranea nella zona della Dirupata, superlavoro anche per carabinieri forestali e personale di Calabria Verde

Tre canadair sorvolano in queste ore il Pollino per fronteggiare un vasto incendio che sta divorando un bosco di conifere nonché ettari ed ettari di macchia mediterranea nella zona della Dirupata nel comune di Morano Calabro.

Ripetuti lanci nell’area colpita dalle fiamme hanno per ora limitato i danni che sono comunque ingenti. Impegnato nelle operazioni di spegnimento c’è anche un elicottero della Regione, ma sul posto sono presenti anche i carabinieri forestali, gli uomini di Calabria Verde e i vigili del fuoco di Mormanno.