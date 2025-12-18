Accordo raggiunto nella maggioranza per le presidenze di commissione questa mattina prima del Consiglio regionale iniziato intorno alle 16. Preliminarmente ai lavori dell’assise, Pierluigi Caputo, capogruppo di Occhiuto Presidente, ha presentato un emendamento per la modifica di alcune competenze. Ad esempio sono state introdotte quella su Polizia Locale, Parchi e Porti. È stato approvato e divenuto subito esecutivo nonostante Alecci (PD) abbia evidenziato che la minoranza, che ha lavorato con la maggioranza per riformarle, abbia ricevuto solo poco prima il testo sulla variante. Ferdinando Laghi, che non sarà inserito tra i componenti della commissione Sanità dall’opposizione telecomandata da Tridico, ha inteso non partecipare alla votazione nonostante sia uno dei segretari questori. E’ rientrato a cose fatte.

A Fratelli d’Italia, come anticipato nelle scorse settimane, sono toccate due commissioni dal peso specifico importante: Bilancio e Sanità con Filippo Pietropaolo e Angelo Brutto. La Lega ha ottenuto quella Affarri Istituzionali e Riforme con Orlandino Greco, mentre a Noi Moderati è finita la tanto chiacchierata Vigilanza con Riccardo Rosa. Il gruppo Occhiuto Presidente ha strappato una presidenza soltanto: Istruzione, Sport e Turismo con Emanuele Ionà. Niente elezione per Rosaria Sucurro (segretaria della IV commissione) che potrebbe così entrare in giunta a gennaio. Il resto è toccato a Forza Italia, nella fattispecie a Sergio Ferrari (Ambiente), Elisabetta Santoianni (Agricoltura) e Marco Polimeni (Anti ‘ndrangheta).

Le Commissioni consiliari della Regione Calabria

I COMMISSIONE – Affari istituzionali, Affari generali e normativa elettorale, Riforme, POlizia locale, Demanio e Patrimonio della Regione: Orlandino Greco presidente, Giuseppe Ranuccio vicepresidente, Riccardo Rosa segretario

– Affari istituzionali, Affari generali e normativa elettorale, Riforme, POlizia locale, Demanio e Patrimonio della Regione: presidente, vicepresidente, segretario II COMMISSIONE – Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive, Commercio, Affari dell'Unione europea e Relazioni con l'estero: Filippo Pietropaolo presidente, Giuseppe Falcomatà vicepresidente, Giacomo Pietro Crinò segretario

– Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive, Commercio, Affari dell'Unione europea e Relazioni con l'estero: presidente, vicepresidente, segretario III COMMISSIONE – Sanità e Attività sociali e formative: Angelo Brutto presidente, Rosellina Madeo vicepresidente, Gianpaolo Bevilacqua segretario

– Sanità e Attività sociali e formative: presidente, vicepresidente, segretario IV COMMISSIONE – Ambiente, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Urbanistica, Parchi, Edilizia, Viabilità e trasporti, Protezione civile: Sergio Ferrari presidente, vicepresidente Elisa Scutellà vicepresidente, Rosaria Succurro segretaria

– Ambiente, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Urbanistica, Parchi, Edilizia, Viabilità e trasporti, Protezione civile: presidente, vicepresidente vicepresidente, segretaria V COMMISSIONE – Istruzione, Cultura, Musei e biblioteche, Turismo, Porti, Commercio: Emanuele Ionà presidente, Ernesto Alecci vicepresidente, Daniela Iiriti segretaria

– Istruzione, Cultura, Musei e biblioteche, Turismo, Porti, Commercio: presidente, vicepresidente, segretaria VI COMMISSIONE – Agricoltura e foreste, Attività produttive, Consorzi di bonifica, Risorse naturali, Aree interne, Minoranze linguistiche, Sport e Politiche giovanili: Elisabetta Santoianni presidente, Filomena Greco vicepresidente, Emanuele Ionà segretario

– Agricoltura e foreste, Attività produttive, Consorzi di bonifica, Risorse naturali, Aree interne, Minoranze linguistiche, Sport e Politiche giovanili: presidente, vicepresidente, segretario COMMISSIONE ANTI ‘NDRANGHETA : Marco Polimeni presidente, Enzo Bruno vicepresidente, Antonio De Caprio segretario

: presidente, vicepresidente, segretario COMMISSIONE VIGILANZA: Riccardo Rosa presidente, Francesco De Cicco vicepresidente, Elisabetta Santoianni segretaria

Brutto, Greco Rosa e Santoianni soddisfatti

Il primo pensiero di Angelo Brutto è stato per Fratelli d’Italia. «Ringrazio i colleghi ed il mio partito che mi hanno voluto individuare quale presidente della commissione Sanità, politiche sociali ed attività formative. Lavorerò con la massima serietà che i settori di competenza richiedono» ha evidenziato dopo la fumata bianca dell’assise.

Soddisfatto ovviamente Orlandino Greco. «Essere appena nominato Presidente della Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” rappresenta per me una grande responsabilità e un impegno importante al servizio della Regione – ha detto -. Ringrazio la maggioranza, e non solo, per la fiducia accordatami e per avermi conferito questo incarico così significativo.

«In questo momento sono stato eletto presidente della Commissione speciale di Vigilanza dal Consiglio Regionale. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai partiti ed ai consiglieri di maggioranza per la fiducia accordatami. Un grazie di cuore - ha detto Riccardo Rosa - al mio capogruppo, Vito Pitaro, e a tutto il mio partito, in particolare a Pino Galati, nostro coordinatore regionale, per il supporto e la guida che mi hanno offerto. Sarà un onore ricoprire questo ruolo in una commissione così fondamentale».

«Ringrazio il Consiglio regionale per la fiducia accordatami – il primo commento di Elisabetta Santoianni -. Affronto questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio: la VI Commissione lavorerà in piena collaborazione istituzionale, in continuità con il buon lavoro già svolto dall’Assessorato, con particolare attenzione all’agricoltura, alle risorse naturali, alle aree interne e alla tutela delle minoranze linguistiche, anche alla luce della mia appartenenza alla comunità arbëreshe».