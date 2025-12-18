Hanno giurato oggi e hanno preso servizio nelle sedi assegnate dal Consiglio Superiore della Magistratura decine di giovani magistrati destinati ai distretti giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria. Un ingresso atteso e significativo, che arriva in una fase delicata per la giustizia calabrese, da anni alle prese con scoperture d’organico elevate e carichi di lavoro particolarmente gravosi, sia nei tribunali sia nelle procure.

Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, dichiarati idonei dal Csm e ora immessi in possesso negli uffici di destinazione. La delibera consiliare ha disposto l’assegnazione d’ufficio alle sedi individuate, invitando i dirigenti degli uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie per l’avvio immediato dell’attività.

In Calabria i nuovi ingressi interessano l’intero territorio giudiziario: dai tribunali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Locri, Lamezia Terme, Paola, Palmi e Vibo Valentia, fino alle rispettive procure, comprese quelle particolarmente esposte sul fronte della criminalità organizzata e dei reati contro la pubblica amministrazione. Un rafforzamento che coinvolge sia il settore giudicante sia quello requirente, con l’arrivo di nuovi giudici e pubblici ministeri chiamati a misurarsi sin da subito con procedimenti complessi e delicati.

Calabria, ecco i nuovi magistrati

Claudia Altomare (tirocinio a Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice

(tirocinio a Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice Anastasia Angrisani (tirocinio a Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari

(tirocinio a Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari Renato Baratta (tirocinio a Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice

(tirocinio a Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice Chiara Beatrice (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Giulia Beguinot (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice Roberta Bello (tirocinio Bari) sede assegnata procura di Castrovillari

(tirocinio Bari) sede assegnata procura di Castrovillari Stefano Bortone (tirocinio Pescara) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Pescara) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Brigida Candela (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice Maria Caracciolo (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Catanzaro

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Catanzaro Manuel Carotenuto (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice Federica Cassano (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Locri - giudice

(tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Locri - giudice Chiara Casuccio (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice

(tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice Francesca Catania (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice

(tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice Nicola Chirilli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Locri

(tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Locri Angela Cioffi (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari

Rosina De Felice (tirocinio Cosenza) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice

(tirocinio Cosenza) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice Giuseppe Di Prospero (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice

(tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice Ludovica Esposito (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice Anna Gabriella Ferraioli (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Vittorio Ferrari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice sezione lavoro

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice sezione lavoro Giuliano Ferraro (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice Maria Rosaria Ferraro (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Locri - giudice

(tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Locri - giudice Elena Ficociello (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Vibo Valentia - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Vibo Valentia - giudice Roberta Fiocca (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Massimiliano Forner (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice

(tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice Nicoletta Fruncillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Cosenza

Martina Gallucci (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice Francesca Iuliano (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Roberta Lomurno (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro

(tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro Antongiulio Maglione (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Locri - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Locri - giudice Martina Manfreda (tirocinio Lecce) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice

(tirocinio Lecce) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice Ottavia Martina (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Palmi - giudice

(tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Palmi - giudice Stefania Mastroianni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice Marco Mattia (tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Cosenza

(tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Cosenza Eleonora Mazzitelli (tirocinio Milano) sede assegnata procura di Locri

(tirocinio Milano) sede assegnata procura di Locri Mariamartina Milli (tirocinio Lecce) sede assegnata procura di Crotone

(tirocinio Lecce) sede assegnata procura di Crotone Raffaele Miranda (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari

(tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari Giorgia Nda (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Palmi

(tirocinio Roma) sede assegnata procura di Palmi Giovanni Oronzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Lamezia Terme

Enza Pace (tirocinio Potenza) sede assegnata procura di Crotone

(tirocinio Potenza) sede assegnata procura di Crotone Eleonora Palmieri (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice Glauco Panattoni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice Marta Pascale (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice

(tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice Marco Petillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro

(tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro Bianca Petrillo (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice

(tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice Alessandro Pittari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Locri

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Locri Viviana Punzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia

(tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia Fabrizio Rafeli (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Palmi

(tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Palmi Nicolò Osvaldo Rasa (tirocinio Venezia) sede assegnata procura minori di Reggio Calabria

(tirocinio Venezia) sede assegnata procura minori di Reggio Calabria Giorgio Adriano Rispoli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia

