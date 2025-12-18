Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Hanno giurato oggi e hanno preso servizio nelle sedi assegnate dal Consiglio Superiore della Magistratura decine di giovani magistrati destinati ai distretti giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria. Un ingresso atteso e significativo, che arriva in una fase delicata per la giustizia calabrese, da anni alle prese con scoperture d’organico elevate e carichi di lavoro particolarmente gravosi, sia nei tribunali sia nelle procure.
Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, dichiarati idonei dal Csm e ora immessi in possesso negli uffici di destinazione. La delibera consiliare ha disposto l’assegnazione d’ufficio alle sedi individuate, invitando i dirigenti degli uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie per l’avvio immediato dell’attività.
In Calabria i nuovi ingressi interessano l’intero territorio giudiziario: dai tribunali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Locri, Lamezia Terme, Paola, Palmi e Vibo Valentia, fino alle rispettive procure, comprese quelle particolarmente esposte sul fronte della criminalità organizzata e dei reati contro la pubblica amministrazione. Un rafforzamento che coinvolge sia il settore giudicante sia quello requirente, con l’arrivo di nuovi giudici e pubblici ministeri chiamati a misurarsi sin da subito con procedimenti complessi e delicati.
Calabria, ecco i nuovi magistrati
- Claudia Altomare (tirocinio a Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Anastasia Angrisani (tirocinio a Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
- Renato Baratta (tirocinio a Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
- Chiara Beatrice (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Giulia Beguinot (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice
- Roberta Bello (tirocinio Bari) sede assegnata procura di Castrovillari
- Stefano Bortone (tirocinio Pescara) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Brigida Candela (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice
- Maria Caracciolo (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Catanzaro
- Manuel Carotenuto (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Castrovillari - giudice
- Federica Cassano (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
- Chiara Casuccio (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
- Francesca Catania (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
- Nicola Chirilli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Locri
- Angela Cioffi (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
(continua a leggere i nomi in basso)
- Rosina De Felice (tirocinio Cosenza) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
- Giuseppe Di Prospero (tirocinio Roma) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
- Ludovica Esposito (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice
- Anna Gabriella Ferraioli (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Vittorio Ferrari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice sezione lavoro
- Giuliano Ferraro (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Maria Rosaria Ferraro (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
- Elena Ficociello (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Vibo Valentia - giudice
- Roberta Fiocca (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Massimiliano Forner (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
- Nicoletta Fruncillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Cosenza
(continua a leggere i nomi in basso)
- Martina Gallucci (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Lamezia Terme - giudice
- Francesca Iuliano (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Roberta Lomurno (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro
- Antongiulio Maglione (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Locri - giudice
- Martina Manfreda (tirocinio Lecce) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Ottavia Martina (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Palmi - giudice
- Stefania Mastroianni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Reggio Calabria - giudice
- Marco Mattia (tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Cosenza
- Eleonora Mazzitelli (tirocinio Milano) sede assegnata procura di Locri
- Mariamartina Milli (tirocinio Lecce) sede assegnata procura di Crotone
- Raffaele Miranda (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Castrovillari
- Giorgia Nda (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Palmi
- Giovanni Oronzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Lamezia Terme
(continua a leggere i nomi in basso)
- Enza Pace (tirocinio Potenza) sede assegnata procura di Crotone
- Eleonora Palmieri (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
- Glauco Panattoni (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Marta Pascale (tirocinio Firenze) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Marco Petillo (tirocinio Roma) sede assegnata procura di Catanzaro
- Bianca Petrillo (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Paola - giudice
- Alessandro Pittari (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Locri
- Viviana Punzo (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia
- Fabrizio Rafeli (tirocinio Catanzaro) sede assegnata procura di Palmi
- Nicolò Osvaldo Rasa (tirocinio Venezia) sede assegnata procura minori di Reggio Calabria
- Giorgio Adriano Rispoli (tirocinio Napoli) sede assegnata procura di Vibo Valentia
(continua a leggere i nomi in basso)
- Gennaro Raffaele Talarico (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Alessandro Tannoia (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice
- Fiorella Todisco (tirocinio Firenze) sede assegnata procura di Lamezia Terme
- Alessandra Trabucco (tirocinio Bologna) sede assegnata procura di Vibo Valentia
- Claudio Tricò (tirocinio Milano) sede assegnata tribunale di Cosenza - giudice
- Silvia Viceconte (tirocinio Reggio Calabria) sede assegnata procura di Palmi
- Rocco Mario Vincenzo (tirocinio Catanzaro) sede assegnata tribunale di Catanzaro - giudice
- Marianinive Zammarelli (tirocinio Napoli) sede assegnata tribunale di Crotone - giudice