C’è anche l’attivista di origine calabrese Beatrice Lio fra le persone della Flotilla che l’IDF ha catturato nelle scorse ore dopo aver sparato con proiettili di gomma sulle imbarcazioni. La notizia giunge da ambienti vicini alla missione umanitaria che ha lo scopo di portare aiuti a Gaza, ormai assediata da anni. Beatrice, nata e cresciuta a Trieste ma originaria di Cittadella del Capo, era stata anche ospite della nostra emittente con Dentro La Notizia.

L’esercito israeliano, come dimostrano i video diffusi dai canali social della Global Sumud Flotilla, ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni, una delle quali batteva bandiera italiana. Fra i catturati, anche un deputato del Movimento Cinque Stelle. Sono 29, in totale, i nostri connazionali attualmente nelle mani dei militari di Tel-Aviv. Fra di loro anche Beatrice Lio, che ha testimoniato in diretta l’abbordaggio.