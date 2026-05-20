Francesca Candelieri rappresenterà la Calabria nella prima storica partecipazione dell’Italia al campionato mondiale universitario di padel. La giovane atleta è infatti l’unica calabrese convocata nella nazionale universitaria azzurra che prenderà parte al FISU World University Championship Padel, in programma a Malaga, in Spagna, dal 6 all’11 luglio.

Una convocazione prestigiosa per Candelieri, inserita tra le sei atlete selezionate dal commissario tecnico per rappresentare l’Italia nella rassegna iridata universitaria che segna una tappa storica per l’intero movimento internazionale del padel. La competizione, organizzata dalla Università di Malaga insieme alla Federazione Internazionale Padel, arriva infatti a un anno dal riconoscimento ufficiale della disciplina da parte della Federazione Internazionale degli Sport Universitari.

Nella lista delle convocate figurano Giorgia Rosi, Camilla Livioni, Giulia Pisano, Francesca Candelieri, Flavia Coppola e Francesca Ligotti. La selezione maschile sarà invece composta da Simone Iacovino, Michele Brambilla, Noa Bonnefoy, Filippo Necchi, Matteo Viviano e Matteo Platania. La spedizione azzurra sarà accompagnata da Marcela Ferrari, responsabile e capitana della nazionale maggiore, insieme ai coach assistenti Filippo Scala e Saverio Palmieri.

Il torneo mondiale universitario si disputerà sui campi dello Sport Center Teatinos e del Vals Sport Consul, due strutture d’eccellenza inserite all’interno del campus universitario di Malaga. Ogni nazionale potrà schierare fino a dodici atleti, suddivisi in due coppie maschili, due femminili e due coppie per il tabellone di doppio misto.

Per Francesca Candelieri si tratta di un riconoscimento importante che premia il percorso sportivo dell’atleta e porta la Calabria sul palcoscenico internazionale di una disciplina in continua crescita. La sua presenza nella nazionale universitaria italiana rappresenta infatti un motivo d’orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale.