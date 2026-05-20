Il futuro di Aldo Florenzi comincia a muoversi anche fuori dal campo. Il centrocampista del Cosenza, classe 2002 nato a Nuoro, è entrato ufficialmente nella scuderia della FK Sport Management, agenzia di procuratori facente capo a Fabrizio Ferrari che sui propri canali social ha annunciato l’ingresso del calciatore rossoblù con un post di benvenuto: «Il centrocampista Aldo Florenzi, nato a Nuoro, classe 2002 del Cosenza entra a far parte della famiglia FK. Grazie per la fiducia. Vamos Aldo». Un passaggio non banale, soprattutto perché arriva alle porte di una sessione di mercato nella quale Florenzi sarà inevitabilmente uno dei nomi più osservati.

Altri cambi di agente in passato

Non è il primo cambio di riferimento per il centrocampista sardo. In passato Florenzi è stato rappresentato da Ermanno Cordua, ma il loro rapporto fini’ con un contenzioso legale finito in tribunale. Nel febbraio del 2024 il passaggio alla GEV Sport&management srl di Pisacane e Cirllo. Ora il nuovo capitolo con la FK Sport Management, segnale evidente di una fase che si apre e che potrebbe portare novità anche sul piano professionale.

Pezzo pregiato del calciomercato del Cosenza

Nell'ultima stagione Florenzi è tornato a incidere anche in zona gol, chiudendo il campionato di Serie C con 36 presenze complessive e 5 reti. Numeri che, uniti all'età, alla duttilità tattica e all'esperienza già maturata in Serie B, lo rendono uno dei profili più spendibili dell'intera rosa rossoblù. Mezzala, centrocampista centrale, all'occorrenza anche giocatore da rifinitura: caratteristiche che sul mercato pesano, soprattutto per chi cerca un elemento ancora giovane ma già formato. Già in passato il nome di Florenzi era finito nei radar di club importanti, con Palermo e Bari che avevano preso informazioni senza poi affondare il colpo. Stavolta, però, lo scenario potrebbe essere diverso. La permanenza del Cosenza in Serie C, il valore tecnico del giocatore e il nuovo assetto legato alla procura possono trasformare Florenzi in uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. E il cambio d’agente, in questo senso, sembra più di un semplice dettaglio.