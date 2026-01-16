L’inizio dei lavori era stato annunciato nei giorni scorsi nel corso di un incontro organizzato dal sindaco Felice Spingola, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, il consigliere provinciale Pasquale De Franco, l’ingegnere Gianluca Morrone e il consigliere regionale Antonio De Caprio

Sono partiti oggi gli interventi sulla strada provinciale che conduce all’abitato di Verbicaro, già da tempo danneggiata da una frana. L’avvio ufficiale del cantiere è stato sancito da un provvedimento della Provincia di Cosenza, firmato dall’ingegnere Gianluca Morrone, con cui è stata disposta la chiusura dell’arteria dalle ore 9 alle 15, per consentire alla ditta incaricata di avviare le attività preliminari.

Nelle ore di chiusura, il borgo altotirrenico è rimasto collegato alla Riviera dei Cedri esclusivamente tramite una strada secondaria, percorribile però solo dai mezzi leggeri: su quel tracciato, infatti, non è consentito il transito ai veicoli pesanti.

La nuova strada

Gli interventi previsti mirano alla realizzazione di una nuova carreggiata, destinata a sostituire il tratto compromesso dalla frana, fenomeno che negli ultimi mesi ha generato forte allarme e difficoltà crescenti alla circolazione: dopo ogni temporale, il manto stradale è stato più volte reso impraticabile dalla presenza di buche, avvallamenti e dislivelli.

In passato sono stati effettuati alcuni lavori provvisori di ripristino, come il riempimento della vallata sottostante tramite materiale da riporto, ma si è trattato di interventi temporanei che non sono riusciti a risolvere in modo definitivo la situazione.

L’annuncio

L’inizio dei lavori, atteso da tempo, era stato annunciato nei giorni scorsi a Palazzo Cavalcanti nel corso di un incontro avvenuto alla presenza del presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, del consigliere provinciale Pasquale De Franco, del tecnico provinciale Gianluca Morrone, del consigliere regionale Antonio De Caprio e del sindaco del paese, Felice Spingola.

Il progetto

Secondo quanto stabilito dal progetto, verrà realizzato un muro con paratia per contenere lo smottamento e garantire il sostegno della nuova sede stradale. La consegna dell’opera è prevista per la prossima primavera.