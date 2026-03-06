I movimenti tellurici sono stati avvertiti di sicuro nell’area compresa tra il capoluogo e Corigliano Rossano. Profondità di 22,2 km

Una scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Cosenza, generando preoccupazione tra i cittadini. Secondo le prime stime, la magnitudo del sisma si colloca 3.9, con il movimento tellurico percepito chiaramente in diverse zone del territorio. La scossa, avvenuta a 22,2 km di profondità nel mare Ionio, è stata avvertita non solo nei comuni più vicini all’epicentro, ma anche a Cosenza città e a Corigliano Rossano, dove numerosi residenti hanno segnalato il tremore sui social e attraverso chiamate ai centralini delle forze dell’ordine.

Il terremoto, seppur di intensità moderata, è stato percepito soprattutto ai piani alti degli edifici e ha spinto diverse persone ad affacciarsi in strada per capire cosa stesse accadendo.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici, ma le autorità stanno monitorando la situazione in attesa dei dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che chiariranno magnitudo esatta, epicentro e profondità del sisma.