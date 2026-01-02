Nelle ultime ore un incendio di probabile origine dolosa ha devastato un deposito di veicoli in via Pasolini a Frascineto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. All’interno del locale erano custodite automobili, motocicli e attrezzature. Gran parte dei mezzi è andata distrutta.

Le fiamme hanno raggiunto diversi metri di altezza, provocando danni anche alla struttura. I carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno avviato gli accertamenti. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati dei sistemi di sorveglianza presenti nella zona. L’attività investigativa mira a chiarire le cause e a individuare eventuali responsabilità. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli elementi raccolti sono al vaglio della Procura della Repubblica.