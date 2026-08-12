La Polizia Locale e Sorical sequestrano l’impianto: l’acqua potabile veniva prelevata senza contatore. I quattro sono stati deferiti per l’ipotesi di furto aggravato
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Nella giornata del 12 agosto la Polizia Locale di Rende ha scoperto un furto d’acqua. In seguito a una segnalazione, una pattuglia composta dal Sottotenente Gianluca Sarpa, dal Brigadiere Capo Giuseppe Costabile e dall’Agente Elena Beltrano ha eseguito un’ispezione, assieme a personale di Sorical, in un locale cisterna a servizio di un condominio a Sant’Agostino. Gli operatori, coordinati dal Comandante Alfredo Ferraro, hanno constatato la presenza di due rubinetti che trasportavano l’acqua privi del regolare contatore, obbligatorio per legge.
Gli agenti hanno apposto subito i sigilli di sequestro e hanno deferito i quattro presunti autori della violazione all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato, poiché compiuto su un bene pubblico di importanza vitale quale l’acqua potabile.