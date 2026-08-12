Il Comitato per la Tutela e la Vlorizzazione dell’Area Collinare: «Preoccupa la situazione di tombini e cunette ancora ostruiti, mentre gli interventi urgenti segnalati in materia di Protezione Civile non risultano ancora concretamente calendarizzati»

«Il gruppo di lavoro del Comitato per la Tutela e la Valorizzazione dell'Area Collinare a Sud di Cosenza si è riunito per fare il punto sulle criticità del territorio e sugli impegni assunti dall’Amministrazione comunale dopo i diversi incontri e sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi. Il bilancio è, purtroppo, fortemente negativo. Alle visite degli assessori e alle rassicurazioni ricevute non sono seguiti, salvo alcuni interventi di ordinaria manutenzione ottenuti anche grazie alle nostre continue sollecitazioni, i provvedimenti strutturali promessi». Così il Comitato in una nota recapitata in redazione.

«Con l’arrivo delle prime piogge - si legge - preoccupa la situazione di tombini e cunette ancora ostruiti, mentre gli interventi urgenti segnalati in materia di Protezione Civile non risultano ancora concretamente calendarizzati. Resta inoltre irrisolta la storica mancanza della rete fognaria in diverse zone dell’Area Sud Collinare. Nonostante gli incontri e gli impegni assunti, non si intravede ancora una concreta programmazione degli interventi».

Poi ancora: «Analoga preoccupazione riguarda la rete idrica. Mesi fa il Comitato aveva chiesto al Comune di effettuare verifiche sugli allacci e sulla gestione della rete nelle zone interessate dalle frequenti carenze d’acqua. Eppure, paradossalmente, in località Portapiana persiste da circa tre mesi una perdita continua di acqua potabile, ancora irrisolta nonostante le segnalazioni. A tutto questo si aggiunge un dato politico che non possiamo ignorare: né dai consiglieri comunali di maggioranza né da quelli di opposizione abbiamo registrato, fino ad oggi, iniziative concrete volte a portare le problematiche dell’Area Sud Collinare all’attenzione dei lavori del Consiglio comunale. Un silenzio che amareggia, perché la tutela delle periferie e delle contrade dovrebbe essere un tema capace di superare gli schieramenti politici».

«Mentre in altre parti di Cosenza si inaugurano opere e si migliorano servizi, una parte della città continua a chiedere interventi essenziali su fognature, rete idrica, sicurezza, manutenzione e prevenzione del rischio. Non chiediamo privilegi. Chiediamo che chi vive nell’Area Sud Collinare sia considerato cittadino di Cosenza al pari di chi vive nel centro della città. Dopo la pausa estiva il Comitato tornerà a chiedere tempi certi, risposte e atti concreti – concludono i cittadini -. Se gli impegni dovessero ancora una volta rimanere soltanto parole, valuteremo il ricorso alle sedi competenti e, ove necessario, alle vie legali per la tutela dei cittadini e del territorio. La nostra disponibilità al confronto rimane. La disponibilità ad aspettare ancora, invece, è finita».