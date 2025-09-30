Un uomo di 43 anni, residente a Sibari, è stato arrestato in flagranza per furto in abitazione. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano, il soggetto si sarebbe introdotto in una casa estiva a Rocca Imperiale, portando via diversi elettrodomestici, tra cui una lavastoviglie e una scopa elettrica.

Il materiale sottratto era stato caricato su un’auto nella disponibilità dell’indagato, poi intercettato dai militari lungo la Statale 106. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva, circostanza che ha portato all’arresto immediato. Il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.