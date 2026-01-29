Le forti mareggiate che stanno interessando in queste ore il litorale di Fuscaldo hanno reso necessario un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. In via cautelativa, per garantire la sicurezza dei cittadini e scongiurare rischi legati alla violenza del mare e al possibile trasporto di detriti, è stata disposta l’interdizione al traffico veicolare e alla fruizione pedonale del lungomare “San Francesco di Paola”.

La chiusura riguarda l’intero tratto costiero maggiormente esposto alle onde che, secondo le prime valutazioni tecniche, presentano un livello di intensità tale da rendere pericolosa la circolazione, soprattutto nei punti più vicini alla battigia. Il provvedimento resterà in vigore finché le condizioni meteo-marine non torneranno sotto controllo.

I cittadini sono invitati a rispettare le disposizioni, evitare di avvicinarsi all’area interdetta e seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dal Comune. L’amministrazione sta monitorando costantemente l’evoluzione del fenomeno.