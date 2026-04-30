Tragedia a Fuscaldo per un incidente domestico: una donna è morta davanti alla propria abitazione dopo essere stata travolta dalla sua auto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la donna sarebbe scesa dal veicolo per aprire il cancello quando l’auto, presumibilmente non assicurata correttamente con il freno a mano, si sarebbe messa in movimento, schiacciandola contro il cancello.

Sul posto sono intervenuti 118 ed elisoccorso, carabinieri e polizia locale. Inutili i tentativi di rianimazione. L’area, nei pressi del cimitero lungo la strada tra Fuscaldo Marina e il centro storico, è stata messa in sicurezza per i rilievi: gli inquirenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica.