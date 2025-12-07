Il deputato cosentino di Forza Italia esprime solidarietà dopo l’incendio dell’escavatore e ribadisce il sostegno dello Stato alla comunità lametina
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Esprimo la più ferma condanna per il grave attentato incendiario che, nella notte, ha colpito un escavatore di proprietà della ditta Ferraro Spa impegnata nei lavori di riqualificazione urbana a Lamezia Terme. Un gesto vile e inaccettabile, che non rappresenta solo un danno materiale, ma un attacco diretto al lavoro onesto, alla libertà d’impresa e al futuro dell’intera comunità lametina».
«Alla proprietà della ditta Ferraro, ai lavoratori e alle loro famiglie – prosegue l’On. Gentile – va la mia solidarietà forte, sincera e incondizionata, insieme alla più convinta vicinanza all’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, guidata dall’avvocato Mario Murone, sindaco che sta lavorando con serietà, buona programmazione e visione per il rilancio della città. Colpire un cantiere che opera per la rigenerazione del centro storico, sostenuto anche da fondi pubblici, significa tentare di frenare il percorso di sviluppo e riscatto che Lamezia ha intrapreso e che non può essere rimesso in discussione da qualsivoglia atto criminale».
«Da deputato di maggioranza – aggiunge Gentile – assicuro il massimo impegno perché lo Stato continui a essere presente in modo concreto e visibile sul territorio: è necessario rafforzare i presìdi di legalità, sostenere le imprese che investono e garantire ogni misura utile a tutelare chi crea lavoro e opportunità. Confido nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura affinché si faccia piena luce sull’accaduto e siano rapidamente individuati e puniti gli autori di questo ignobile attentato».
«Lamezia Terme – conclude l’On. Andrea Gentile – non intende subire: la città onesta, le istituzioni e lo Stato sono e saranno al fianco di chi lavora nel rispetto delle regole. Gli atti intimidatori non fermeranno il cammino di crescita, legalità e sviluppo che questo territorio merita e che sta finalmente costruendo, giorno dopo giorno».