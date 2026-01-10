Un nuovo guasto all’Acquedotto Abatemarco rischia di creare disagi alla fornitura idrica nella giornata dell’11 gennaio sul territorio di Rende, con le prime criticità attese a partire dal quartiere Sant’Agostino. La rottura della condotta potrebbe infatti ripercuotersi su ampie zone della città, in un contesto già reso delicato dalle avverse condizioni meteorologiche.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, potrebbero essere coinvolti anche i quartieri di Roges, Commenda e Saporito, dove la pressione dell’acqua potrebbe ridursi fino a determinare vere e proprie interruzioni del servizio. Una situazione che riguarda migliaia di utenti e che viene seguita in tempo reale dai soggetti competenti.

Dal Comune assicurano che i tecnici comunali e quelli di Sorical monitorano costantemente l’evoluzione del guasto e sono già operativi per la riparazione della condotta, con l’obiettivo di contenere i tempi di intervento e, se possibile, prevenire o limitare i disagi annunciati.