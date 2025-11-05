La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato oltre 56.000 articoli di Halloween non conformi agli standard di sicurezza, nell’ambito di una vasta operazione di controllo economico del territorio in occasione delle festività di Ognissanti.

I finanzieri della Tenenza di Cetraro, durante un’ispezione presso un’attività commerciale gestita da cittadini di etnia cinese, hanno rinvenuto sugli scaffali migliaia di maschere, decorazioni e kit di perline privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, del nome dell’importatore e del luogo di produzione. Molti prodotti, inoltre, presentavano caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto dichiarato sulle confezioni.

Secondo quanto emerso, questi articoli – tra i più richiesti durante la notte di Halloween – avrebbero potuto rappresentare un serio rischio per la salute dei consumatori, in particolare per bambini e adolescenti. Tutti i prodotti sono stati sequestrati in via amministrativa, mentre il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Cosenza per l’applicazione di sanzioni fino a 25.000 euro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale portato avanti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire condizioni di leale concorrenza per gli operatori onesti.