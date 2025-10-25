È stato scoperto un ingente quantitativo di hashish a Schiavonea, frazione marina di Corigliano Rossano, durante un servizio antidroga condotto dai Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale insieme alle unità cinofile antidroga.

L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, ha portato all’arresto in flagranza di un 25enne del posto, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Come precisano i Carabinieri, la diffusione della notizia avviene nel rispetto della presunzione di innocenza, poiché le responsabilità dell’indagato potranno essere accertate solo con sentenza definitiva.

Il blitz e la scoperta dell’hashish a Schiavonea

I militari avevano individuato l’abitazione del giovane come possibile luogo di stoccaggio di droga. Durante la perquisizione domiciliare, le prime ricerche non avevano dato esito, ma l’intuito dei Carabinieri e il fiuto del cane antidroga hanno permesso di estendere i controlli anche ai locali attigui. In un vano annesso alla casa è stata trovata una piccola quantità di marijuana, mentre il grosso dello stupefacente era nascosto nel piano mansardato dell’abitazione.

Il cane ha infatti individuato un incavo dove erano stati occultati 20 panetti di hashish, sigillati in buste di cellophane sottovuoto per eludere i controlli olfattivi. Il quantitativo complessivo superava i 2 chilogrammi. La sostanza, sottoposta ai reagenti in dotazione ai militari, è risultata essere hashish e sarà ulteriormente analizzata in laboratorio.

Il giovane, ritenuto gravemente indiziato della detenzione dello stupefacente, è stato arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri di Corigliano Rossano nel contrasto al traffico di droga lungo la fascia jonica cosentina e in particolare nella zona di Schiavonea, spesso al centro di controlli mirati.