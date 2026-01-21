Mare in tempesta e onde altissime tutta la notte sulla costa orientale. Continua a nevicare in Sila e sul Pollino. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e scoperchiato tettoie

Il Ciclone Harry in Calabria continua a sprigionare una forza fuori dal comune, colpendo il territorio regionale con effetti sempre più evidenti e diffusi. Il sistema perturbato resta attivo e non accenna a perdere intensità, determinando una situazione di forte criticità sia lungo le coste sia nelle aree interne.

Sulla fascia ionica il maltempo ha raggiunto livelli allarmanti. Le violente mareggiate hanno completamente ridisegnato il litorale, cancellando in molti tratti il confine tra mare e terra. A Catanzaro Lido le onde, sospinte da raffiche di vento impetuose, hanno superato le barriere di protezione, riversandosi nell’area portuale e invadendo strade, piazze e zone residenziali del quartiere costiero. L’acqua ha raggiunto attività commerciali e infrastrutture, causando danni ancora in fase di quantificazione.

Il Ciclone Harry sulla Calabria sta mostrando tutta la sua pericolosità anche nelle zone montane. Tra Pollino, Sila e Aspromonte si registrano abbondanti nevicate, con accumuli significativi alle quote più elevate. Le precipitazioni nevose, accompagnate da vento forte e temperature rigide, stanno creando difficoltà alla viabilità e disagi nei piccoli centri interni, dove non si escludono ulteriori criticità nelle prossime ore.

Sul versante tirrenico, invece, il protagonista assoluto è il vento. Raffiche violente stanno provocando la caduta di alberi e il distacco di tettoie e strutture leggere, con diversi interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strade e abitazioni. In alcune aree si segnalano interruzioni alla circolazione e disagi per residenti e automobilisti.