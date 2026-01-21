Mare in tempesta e onde altissime tutta la notte sulla costa orientale. Continua a nevicare in Sila e sul Pollino. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e scoperchiato tettoie
Il Ciclone Harry in Calabria continua a sprigionare una forza fuori dal comune, colpendo il territorio regionale con effetti sempre più evidenti e diffusi. Il sistema perturbato resta attivo e non accenna a perdere intensità, determinando una situazione di forte criticità sia lungo le coste sia nelle aree interne.
Sulla fascia ionica il maltempo ha raggiunto livelli allarmanti. Le violente mareggiate hanno completamente ridisegnato il litorale, cancellando in molti tratti il confine tra mare e terra. A Catanzaro Lido le onde, sospinte da raffiche di vento impetuose, hanno superato le barriere di protezione, riversandosi nell’area portuale e invadendo strade, piazze e zone residenziali del quartiere costiero. L’acqua ha raggiunto attività commerciali e infrastrutture, causando danni ancora in fase di quantificazione.
Il Ciclone Harry sulla Calabria sta mostrando tutta la sua pericolosità anche nelle zone montane. Tra Pollino, Sila e Aspromonte si registrano abbondanti nevicate, con accumuli significativi alle quote più elevate. Le precipitazioni nevose, accompagnate da vento forte e temperature rigide, stanno creando difficoltà alla viabilità e disagi nei piccoli centri interni, dove non si escludono ulteriori criticità nelle prossime ore.
Sul versante tirrenico, invece, il protagonista assoluto è il vento. Raffiche violente stanno provocando la caduta di alberi e il distacco di tettoie e strutture leggere, con diversi interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strade e abitazioni. In alcune aree si segnalano interruzioni alla circolazione e disagi per residenti e automobilisti.
08:35
Cetraro, il sindaco vieta l'accesso in piazza San Marco
Piazza San Marco, Marina di Cetraro. Dopo l'albero caduto stanotte, centenario, ce n'è un altro che sta per cedere. Il sindaco Aieta raccomanda massima allerta ed attenzione su tutto il territorio di Cetraro, visto che si registrano danni in diversi punti costieri della città
08:23
Locride, crolli e allagamenti su ogni lungomare
È stata la notte più dura, da anni, quella che ha affrontato la Locride: il ciclone Harry come previsto si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. Le immagini sono quelle di una costa che si risveglia travolta, frastornata, distrutta da una notte che è stata di paura e apprensione: la conta dei danni è pesante e rischierà di condizionare pesantemente la stagione estiva.
07:44
Treni bloccati sulla costa tirrenica calabrese
Notevoli disagi, a causa del maltempo che sta sferzando la costa Tirrenica calabrese, si registrano anche sulla circolazione ferroviaria. Il mare ha danneggiato la costa tra i comuni di Bonifati e Cetraro, in un tratto nel quale i binari sono particolarmente esposti. Per questo Rete Ferroviaria Italiana, già dalle prime luci dell’alba, ha disposto l’interruzione della circolazione dei treni. QUI I DETTAGLI
07:05
Intense nevicate su Sila e Pollino
Dopo una giornata di ieri segnata da piogge intense, vento forte e mareggiate, soprattutto lungo le aree costiere, durante la notte si è registrato a che un abbassamento delle temperature che ha riportato la neve sulle principali vette calabresi. Le precipitazioni nevose hanno interessato ampie porzioni dell’entroterra, in particolare nel Cosentino, sulla Sila Catanzarese e nel Crotonese. QUI L'ARTICOLO
06:32
Catanzaro Lido allagata
Il ciclone in azione sulla Calabria ha colpito duramente Catanzaro Lido, dove le violente mareggiate hanno superato le barriere di protezione. Onde e acqua hanno invaso carreggiata e l'intero quartiere. QUI I DETTAGLI