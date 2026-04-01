Una drammatica notizia scuote l’ambito sanitario della provincia di Cosenza. Il dottor Massimo Candela, direttore della unità operativa complessa di ortopedia dello spoke di Paola-Cetraro è stato colto da infarto mentre si trovava in ambulatorio nel ospedaliero San Francesco.

Secondo quanto si è appreso, il medico è stato tempestivamente soccorso dai colleghi del locale pronto soccorso e della cardiologia. Poi è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato in Rianimazione. Nell'ospedale civile cosentino sarebbero stati applicati due stent utili a stabilizzarne le condizioni. Massimo Candela è membro della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.

Recentemente il suo reparto ha ottenuto un importante riconoscimento da Agenas che, nel misurare le performance dell’unità operativa ortopedica di Paola, ne ha certificato il modello di qualità inserendola nella top ten per il pronto intervento delle fratture di femore nei soggetti anziani, operate entro 48 ore nel 94% dei casi.