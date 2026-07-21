Prosegue senza sosta l'emergenza incendi nel territorio di Acri, dove il vasto rogo che interessa la località Sorbo continua ad avanzare. Le operazioni di spegnimento, avviate già nella giornata di ieri, sono ancora in corso, ma il fronte delle fiamme si è esteso rendendo necessario un ulteriore rafforzamento del dispositivo di intervento.

Dalle prime ore di questa mattina, alle 6, è stato operativo sul posto un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), incaricato di coordinare tutte le attività antincendio. Parallelamente sono proseguite le interlocuzioni con i vertici della Protezione civile della Regione Calabria per ottenere ulteriori mezzi a supporto.

Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, ha reso noto di aver richiesto con urgenza l'intervento di un Canadair. Al momento, però, gli aerei antincendio presenti in Calabria sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dei numerosi roghi che stanno interessando il Parco del Pollino. Per questo motivo il velivolo autorizzato dovrà decollare da Roma.

Per fronteggiare l'emergenza il primo cittadino si appresta inoltre ad attivare il Centro Operativo Comunale (COC), coinvolgendo anche i sindaci dei comuni limitrofi per garantire un maggiore supporto alle operazioni. Capalbo ha spiegato di aver mantenuto un costante confronto con i cittadini interessati dall'emergenza.

Nell'area dell'incendio sono impegnati la Polizia locale, i tecnici comunali e le squadre di Calabria Verde, alle quali il sindaco ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto senza interruzione nel tentativo di contenere le fiamme.

Infine, il primo cittadino ha espresso una dura condanna nei confronti dei responsabili del rogo: «Condanno fermamente chi si è reso responsabile di questo ennesimo scempio che ha messo a rischio l'incolumità delle persone e delle loro abitazioni».