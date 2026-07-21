Il calciatore irlandese, classe 2004, è una vecchia conoscenza di mister Coppitelli, visto che faceva parte della formazione giallorossa che si laureò campione d’Italia con la guida del tecnico romano

Possibile volto nuovo in arrivo per il Cosenza. Il ds Lucioni infatti ha chiesto al Lecce il centrocampista Ed McJannet. Si tratta di un irlandese classe 2004, prodotto del vivaio salentino, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Ternana. Due stagioni fa invece per lui un primo prestito all’Audace Cerignola, sempre in Serie C.

Il Lecce attende

L’affare sembra essersi messo sui binari giusti, anche perché McJannet è una richiesta di mister Coppitelli che lo ha allenato proprio nella Primavera del Lecce, allorquando i salentini riuscirono a laurearsi addirittura campioni d’Italia. La società giallorossa non ha però ancora dato l’ok definitivo che potrebbe arrivare nelle prossime ore, visto che c’è ancora qualcosina da limare nell’affare.