La morsa del fuoco non dà tregua alla Calabria settentrionale e in una giornata drammatica come quella di oggi, la città di Cosenza non è stata risparmiata dai pericoli derivanti da un vasto incendio. Le fiamme, infatti, stanno minacciando seriamente le abitazioni dell’area sud della città, precisamente in località Cozzo del Monaco. La situazione è apparsa critica sin dalle prime ore del mattino, spingendo le autorità comunali ad assumere decisioni drastiche per garantire la pubblica incolumità. Alle ore 9:40 di oggi, infatti, la Protezione Civile regionale ha segnalato un rogo di vaste proporzioni in contrada Diodato.

Le fiamme, sospinte da venti variabili, hanno rapidamente lambito diverse proprietà private al punto da far scattare l'allarme. Sul posto è intervenuto immediatamente il funzionario di Protezione Civile, l'architetto Alessandro Sangregorio, insieme al funzionario di Polizia municipale Andrea Donato, per accertare l’entità del pericolo.

Cosenza, un incendio minaccia le abitazioni

Dato il rischio concreto per gli immobili, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha firmato un’ordinanza sindacale contingibile e urgente per disporre l’evacuazione e lo sgombero immediato degli edifici più esposti. Il provvedimento riguarda specifici immobili, i cui occupanti devono abbandonare i locali fino a nuova disposizione dell’Autorità.

Nel pomeriggio, la situazione ha visto un ulteriore impegno istituzionale. L’assessore al Welfare Veronica Buffone ha raggiunto la Prociv, il personale di Calabria Verde e la Polizia locale direttamente sul luogo messo a dura prova dalle lingue di fuoco. Le operazioni di spegnimento proseguono col sussidio di elicotteri e canadair a coadiuvare i Vigili del Fuoco.

Come previsto dall'ordinanza, il Settore 5 dell'Ente è stato attivato per fornire assistenza temporanea agli occupanti sgomberati, garantendo supporto a chi è stato costretto a lasciare la propria casa a causa dell'emergenza.