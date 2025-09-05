Un vasto incendio di vegetazione ha colpito il comune di Sellia nella serata del 4 settembre 2025, impegnando fino a tarda notte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con personale del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale.

Le fiamme, divampate inizialmente nella vegetazione, si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento, fino a interessare un magazzino in disuso e una discarica abusiva di rifiuti solidi urbani. Il rogo ha minacciato da vicino alcune abitazioni della zona, creando momenti di apprensione tra i residenti.

Sul posto hanno operato oltre 15 unità con 4 automezzi e un’autobotte di supporto per il rifornimento idrico. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere il fronte di fuoco, evitando che le fiamme raggiungessero le case. Successivamente le squadre hanno lavorato alla completa estinzione dell’incendio e alla bonifica dell’area. Non si registrano danni a persone.