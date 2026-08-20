Il conducente è riuscito a portare il mezzo in una piazzola di sosta ed è rimasto illeso. L’intervento è durato oltre cinque ore: necessario provvedere allo scarico manuale del materiale combustibile per eliminare ogni focolaio residuo

Sono state ore di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco intervenuti, intorno alle 2.20 della scorsa notte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, a causa dell’incendio di un autotreno adibito al trasporto di pellet.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è stato improvvisamente interessato dalle fiamme mentre era in transito. Il conducente si è accorto tempestivamente dell’incendio ed è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, evitando così ulteriori rischi per la circolazione. L’autista è rimasto illeso e, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha tentato inizialmente di contenere il rogo utilizzando un estintore.

L’intervento della squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme si è però rivelato particolarmente complesso a causa della natura e della quantità del materiale trasportato. Dopo aver circoscritto rapidamente le fiamme, infatti, il pellet ha continuato a sviluppare fumo e calore, rendendo necessario procedere allo scarico completo del carico.

Un’operazione indispensabile per consentire ai soccorritori di effettuare lo smassamento del materiale, procedere al raffreddamento e verificare l’eventuale presenza di focolai ancora attivi. Il pellet è stato quindi trasferito e movimentato interamente a mano dai Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

A supporto della squadra sono intervenute anche due autobotti, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Lamezia Terme. I mezzi hanno effettuato ripetuti rifornimenti d’acqua, garantendo la necessaria disponibilità durante le operazioni di spegnimento e raffreddamento.

L’intervento ha permesso di completare l’estinzione dell’incendio, salvaguardare parte del carico e mettere in sicurezza l’autotreno e l’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, per gli adempimenti di competenza, e il personale ANAS, impegnato nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede autostradale.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, protrattesi per diverse ore, la circolazione sull’A2 è stata regolata su un’unica corsia, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 7.40, dopo oltre cinque ore di lavoro tra spegnimento, scarico del materiale, smassamento, raffreddamento e definitiva messa in sicurezza dell’autotreno.