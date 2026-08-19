È stato individuato poco dopo le dieci l’ultraleggero precipitato domenica mattina, mentre era in volo da Capo d’Orlando, in provincia di Messina, a Sibari. A bordo del velivolo ci sono purtroppo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Ardulfo e Angela Buccico. I resti del velivolo sono stati rinvenuti in località Laghicello, al confine con il comune di San Martino Di Finita.

Il direttore della Protezione Civile Domenico Costarella, da noi contattato telefonicamente, fa sapere che si tratta di una zona ampiamente battuta nei giorni scorsi. Purtroppo, però, la fitta vegetazione aveva ostacolato finora le attività dei soccorritori. «Questa mattina – aggiunge Costarella – è stato sufficiente modificare, sia pur di pochi metri, la perpendicolare del raggio di ricerca da parte dell’elicottero, per riuscire ad individuare il velivolo. È brutto da dire, ma in casi come questi, a fare la differenza, può essere anche un piccolo colpo di fortuna». L’ultraleggero sarebbe caduto nei pressi di un invaso lacustre naturale.

I resti dell’ultraleggero con all’interno i cadaveri di Carlo Ardulfo e Angela Buccico è stato ritrovato durante un sorvolo di un elicottero dell’Aeronautica militare, con a bordo due tecnici del Soccorso alpino calabrese.

Sul posto è atteso l’arrivo del magistrato di turno e di un medico legale.