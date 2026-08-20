È ripartito alle 7 da Acri Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per la seconda tappa calabrese del suo JovaGiro, con destinazione Catanzaro, dove sabato 22 agosto è in programma il Jova Summer Party. E proprio lungo la strada che lo sta portando verso il capoluogo regionale, l’artista ha ricevuto un omaggio dal sapore tutto calabrese: due caciocavalli silani dell’azienda Biosila.

La consegna è avvenuta nei pressi di Croce di Greca, importante crocevia montano lungo la Strada Statale 660, nel territorio di Acri, considerato una delle porte di accesso alla Sila Greca e ai margini del territorio del Parco nazionale della Sila. Jovanotti ha accolto con entusiasmo il regalo e, prima di riprendere la pedalata, si è prestato a una fotografia decisamente particolare: i due caciocavalli gli sono stati appesi intorno al collo, trasformando il cantautore-ciclista in un testimonial delle eccellenze gastronomiche silane.