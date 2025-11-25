Moto ape e Citroen coinvolte nel tratto urbano. Perde la vita un uomo e indagini aperte sui passaggi di guida

Nel tardo pomeriggio, la 106 che attraversa Crosia è stata teatro di un impatto tra una moto ape e una Citroen. Nell’urto è morto un anziano di Caloveto. I soccorritori hanno tentato ogni intervento possibile, ma le lesioni riportate non hanno lasciato scampo.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i movimenti dei mezzi per chiarire la sequenza dell’impatto. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e gestire il traffico, rimasto bloccato per un lungo tratto. La ricostruzione completa sarà definita dopo l’esame dei dati raccolti.