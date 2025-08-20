Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Cariglio

Un incidente si è verificato lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi dello svincolo per Cariglio, a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. A scontrarsi sono stati un SUV e un camioncino da lavoro, probabilmente a causa di una distrazione durante l’immissione di uno dei mezzi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso stradale. Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, senza che vi fossero gravi conseguenze.

L’incidente ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni fino al termine delle operazioni di soccorso. La dinamica resta in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.