Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a San Marco Argentano lungo la Statale 283, nei pressi di una stazione di servizio all’altezza di una curva pericolosa. Il bilancio è tragico: una persona di 50 anni ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una Jeep Compass, finita fuori strada e completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Il ferito è stato soccorso dal velivolo aereo in dotazione all’Asp di Cosenza, con a bordo il dottore Pasquale Gagliardi e l’infermiere Luca Aita, e trasferito in condizioni critiche all’ospedale dell’Annunziata. Presenta fratture alle gambe e trauma addominale, mentre per l’altra persona non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando le possibili cause del violento impatto.

A causa dell’incidente , è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la Strada Statale 283 “delle Terme Luigiane” al km 36,300, nel territorio comunale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.