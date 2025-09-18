Un incidente stradale si è verificato oggi a Rende, nel quartiere Roges, nei pressi del cinema Garden e subito dopo il sottopassaggio del centro commerciale Metropolis. Lo scontro ha coinvolto due veicoli, tra cui un’Alfa Romeo MiTo, ed è avvenuto nei pressi della rotonda, in un tratto dove fino a qualche tempo fa funzionava un semaforo, oggi spento.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto Mito procedeva in direzione Cosenza, mentre l’altro veicolo stava scendendo dalla zona di Sant’Agostino. L’impatto tra i due mezzi è stato violento. Il conducente della Mito, un ragazzo, è rimasto sotto shock, mentre gli altri due occupanti dei veicoli coinvolti non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti a causa del sinistro.

I residenti della zona tornano a protestare per la pericolosità dell’incrocio, da tempo teatro di incidenti, soprattutto a causa dell’assenza del semaforo.