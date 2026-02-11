Le cause dell’impatto sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi e la ricostruzione della dinamica

Un nuovo incidente sulla SS18 a Sangineto si è verificato lungo la costa tirrenica della provincia di Cosenza, nel tratto che attraversa il territorio comunale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Le cause dell’impatto sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero la velocità e le condizioni dell’asfalto, reso particolarmente viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore. Non si esclude che possa essersi verificato un fenomeno di acquaplaning, con la conseguente perdita di aderenza di uno dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’arteria, già interessata da traffico sostenuto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte e le pattuglie delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito.