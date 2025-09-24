L’incidente si è verificato al km 192,900 della Jonica in direzione sud. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine per ripristinare la viabilità

Mattinata di disagi lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ nel tratto compreso nel territorio comunale di Simeri Crichi (CZ). Al km 192,900 in direzione sud si è verificato un incidente che ha coinvolto due pullman.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha provocato il ferimento di due persone, le cui condizioni sono in corso di accertamento. Le cause dello scontro non sono ancora chiare e saranno ricostruite dagli inquirenti.

Gestione della viabilità

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate a gestire il traffico e a garantire la sicurezza della circolazione. Al momento si registrano rallentamenti, ma la viabilità resta attiva, seppur a velocità ridotta. Gli operatori Anas stanno lavorando per rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.