Impatto tra una Volkswagen Golf e una Fiat Panda intorno all’1.30. L’insegnante alla guida della Panda ha riportato una frattura sternale e un’emorragia cerebrale

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Statale 18, nel territorio comunale di Belmonte Calabro. Il sinistro si è verificato intorno all’1.30 e ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Fiat Panda.

Le due automobili stavano percorrendo la principale arteria della costa tirrenica cosentina quando, per cause ancora da chiarire, sono entrate in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento di più squadre di soccorso.

A bordo della Golf si trovava un giovane residente a Longobardi. Sulla Panda viaggiavano invece cinque persone di Lago: una donna, i suoi figli e una parente.

Tre ambulanze sul luogo dell’incidente

La centrale operativa ha inviato sul posto tre ambulanze provenienti dalle postazioni territoriali di emergenza di Paola, Fuscaldo e Amantea.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Le condizioni delle persone coinvolte sono state valutate inizialmente sul luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure, tutti e sei i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Paola per essere sottoposti agli accertamenti diagnostici e alle valutazioni dei sanitari.

Donna trasferita all’Annunziata

Le condizioni più serie sarebbero quelle della donna che si trovava alla guida della Fiat Panda, un’insegnante residente a Lago.

Dopo gli esami effettuati nell’ospedale di Paola, la paziente è stata trasferita all’Annunziata di Cosenza. Secondo le informazioni disponibili, avrebbe riportato una frattura sternale e un’emorragia cerebrale.

Il trasferimento nel presidio del capoluogo si è reso necessario per consentire ulteriori approfondimenti e garantire l’assistenza richiesta dal quadro clinico. Non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulla prognosi.

Per gli altri cinque feriti non sono state comunicate conseguenze tali da far ipotizzare, al momento, un pericolo immediato per la vita.

I rilievi della Polizia stradale

Sul luogo dello scontro è intervenuta la Polizia stradale di Paola, incaricata di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Restano ancora da stabilire la direzione di marcia dei due veicoli, il punto esatto dell’impatto e le circostanze che hanno determinato la collisione. Gli accertamenti serviranno anche a individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori potranno acquisire le dichiarazioni delle persone coinvolte e verificare l’eventuale presenza di telecamere lungo il tratto interessato.

Statale 18 temporaneamente bloccata

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. La Statale 18 è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata.

La presenza contemporanea delle ambulanze, dei Vigili del fuoco e delle pattuglie ha reso necessaria l’interruzione temporanea del traffico fino al completamento delle attività.

Conclusi i rilievi e ripristinate le condizioni di sicurezza, la circolazione è stata progressivamente riattivata.

Proseguono gli accertamenti

Le indagini dovranno ora chiarire le cause dello scontro. La Polizia stradale analizzerà gli elementi raccolti durante la notte e la posizione dei due veicoli dopo l’impatto.

Parallelamente resta alta l’attenzione sulle condizioni della donna trasferita a Cosenza.