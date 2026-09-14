Principe e Belvedere esprimono vicinanza alla famiglia, alla dirigente Simona Sansosti e alla comunità dell’Istituto comprensivo Rende Commenda
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L’Amministrazione comunale di Rende esprime «profondo e accorato cordoglio» per la scomparsa di Francesca Cesati, direttrice dei Servizi generali e amministrativi dell’Istituto comprensivo Rende Commenda.
Al messaggio si associano il sindaco Sandro Principe e l’assessore comunale all’Istruzione Stefania Belvedere.
Il ricordo di Francesca Cesati
Nel messaggio diffuso dal Comune, Cesati viene ricordata per la dedizione dimostrata nel proprio lavoro, l’alto senso delle istituzioni e le qualità umane.
La Dsga lascia, sottolinea l’Amministrazione, «un ricordo prezioso in tutti coloro che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato l’operato».
La vicinanza alla famiglia e alla scuola
Il sindaco Principe, l’assessore Belvedere e l’intera Amministrazione comunale rivolgono un messaggio di vicinanza alla famiglia di Francesca Cesati.
Il cordoglio è esteso alla dirigente scolastica Simona Sansosti, al corpo docente e a tutto il personale dell’Istituto comprensivo Rende Commenda, colpito dalla scomparsa della dirigente amministrativa.