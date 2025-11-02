Intervento dei Vigili del Fuoco sulla SS106 nel tratto di Copanello di Stalettì (CZ), dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot e un’Audi.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Soverato – ha operato per estrarre il conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della Peugeot, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto.

I due sono stati messi in sicurezza e consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale. Il conducente dell’Audi, uscito autonomamente dal veicolo, è stato anch’esso affidato ai sanitari per accertamenti.

I Vigili del Fuoco sono inoltre intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intero tratto stradale. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenza.