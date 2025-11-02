Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza anche il tratto di strada coinvolto
Intervento dei Vigili del Fuoco sulla SS106 nel tratto di Copanello di Stalettì (CZ), dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot e un’Audi.
La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Soverato – ha operato per estrarre il conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della Peugeot, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto.
I due sono stati messi in sicurezza e consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale. Il conducente dell’Audi, uscito autonomamente dal veicolo, è stato anch’esso affidato ai sanitari per accertamenti.
I Vigili del Fuoco sono inoltre intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intero tratto stradale. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenza.