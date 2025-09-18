Un terribile incidente si è verificato sulla SS 107 subito dopo il bivio di San Fili in provincia di Cosenza. Lo scontro, avvenuto all’altezza di una piazzola che costeggia la superstrada, ha coinvolto due o tre automobili in un impatto frontale molto violento.

Le auto risultano pressoché distrutte; tra queste una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze. Le forze dell’ordine hanno disposto il senso unico alternato per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e garantire la viabilità lungo la superstrada. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico, con code e disagi per gli automobilisti in transito sulla SS 107.