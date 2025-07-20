Un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione sulla Strada Statale 107 questo pomeriggio, all'altezza della galleria Scanna Giudei. Intorno alle 18, quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamenti di San Giovanni in Fiore ed dal comando di Crotone, sono giunte rapidamente sul luogo dell'incidente. Con un'operazione complessa, hanno estratto due dei tre feriti dalle lamiere delle vetture, affidandoli poi alle cure del personale del 118, prontamente intervenuto sul posto.

Per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza e i successivi rilievi del caso, la SS 107 è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, causando notevoli disagi alla circolazione. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia, che hanno gestito la viabilità e avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

La circolazione è stata ripristinata solo dopo che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e la carreggiata è stata messa in sicurezza.