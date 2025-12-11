La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza ha disposto la sospensione per 15 giorni delle licenze di due esercizi pubblici situati nei comuni di Luzzi e Paola. I provvedimenti, adottati ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono stati emessi dal Questore della Provincia di Cosenza in seguito a un’attività di controllo svolta dai Carabinieri territorialmente competenti.

Secondo quanto accertato, entrambi i locali erano diventati punti di ritrovo abituali di soggetti con numerosi precedenti di polizia, una circostanza che, valutata nel suo insieme, ha fatto emergere un quadro di allarme sociale e di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno evidenziato come la frequentazione di individui già noti alle forze dell’ordine potesse favorire situazioni di rischio, con ripercussioni sulla tranquillità dei cittadini e sul regolare svolgimento delle attività commerciali nelle aree interessate. Sulla base di questi elementi, la Questura ha ritenuto necessario intervenire con urgenza mediante la sospensione temporanea delle licenze.

L’art. 100 TULPS consente infatti al Questore di ordinare la chiusura provvisoria di locali in cui si verifichino episodi tali da minacciare l’ordine pubblico o che rappresentino un polo di aggregazione per soggetti ritenuti pericolosi.

I due locali di Luzzi e Paola resteranno quindi chiusi per 15 giorni, con possibilità di ulteriori verifiche al termine del periodo di sospensione.