Un grave incidente sulla Ss 107 Silana-Crotonese si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi alle porte di Cosenza, in località Cannuzze nei pressi di Zumpano. Ha causato sette feriti, tutti trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata in codice rosso. L’impatto ha coinvolto più persone, rendendo necessario l’intervento di cinque ambulanze per il trasferimento dei feriti. Le loro condizioni hanno richiesto cure immediate, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sul quadro clinico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di ripristino della viabilità, fortemente rallentata a causa dell’incidente.

Incidente doppio sulla Ss 107 in provincia di Cosenza

Un secondo incidente si è verificato poco dopo, lungo la carreggiata della Ss 107 che conduce a Cosenza, subito dopo lo svincolo di Camigliatello Silano. In questo caso è rimasta ferita una sola persona, soccorsa da un’ambulanza del 118. Fortunatamente, il ferito non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, in entrambi i sinistri avrebbe avuto un ruolo determinante l’asfalto sdrucciolevole, reso particolarmente insidioso dalla pioggia e dal maltempo che hanno interessato l’area nelle ultime ore.