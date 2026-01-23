L’evento sismico è stato localizzato nella zona centrale della Calabria ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni del Catanzarese

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è stato registrato nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, nel Catanzarese. L’evento sismico è avvenuto alle ore 15:20 con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Serrastretta, provincia di Catanzaro, e una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

La scossa è stata avvertita distintamente in numerosi comuni della provincia di Catanzaro e in parte del Cosentino (soprattutto Cosenza), in un’area densamente popolata. Tra i centri più vicini all’epicentro figurano Serrastretta e Carlopoli, entrambi a circa 3 chilometri, seguiti da Panettieri, San Pietro Apostolo, Cicala, Decollatura e Soveria Mannelli. La scossa è stata percepita anche a Lamezia Terme, Catanzaro e in diversi comuni dell’entroterra presilano e della Valle del Savuto.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né richieste di intervento ai vigili del fuoco o alle forze di protezione civile. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione in via precauzionale.