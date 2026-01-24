Un nuovo e sconvolgente capitolo si aggiunge alla tragedia che ruota attorno all’omicidio di Federica Torzullo. I genitori del marito Claudio Carlomagno si sono tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, in via Tevere.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, quest’ultima assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati all’interno della villetta familiare. A fare la drammatica scoperta sono stati i Carabinieri, intervenuti dopo l’allarme e costretti a fare irruzione nell’abitazione.

Al momento non sono note le ragioni del gesto estremo né se vi sia un collegamento diretto con la tragedia che ha colpito la famiglia dopo l’uccisione della nuora. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della coppia.

Il figlio Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, si trova detenuto nel Carcere di Civitavecchia da domenica scorsa. Proprio nelle ultime ore era emersa anche la notizia dell’anticipazione dell’orario del delitto, elemento che aggiunge ulteriori profili di complessità all’indagine principale.