Marisa Molinaro, 44 anni, originaria di Paola (CS), risulta scomparsa dal 17 gennaio 2026. La donna è partita dalla Calabria ed è arrivata regolarmente a Roma Termini lo stesso giorno, ma da quel momento di lei non si hanno più notizie.
Secondo quanto riferito dai familiari, Marisa avrebbe perso o lasciato il proprio cellulare nel pomeriggio di ieri, dopo le 15, lungo la linea metropolitana Flaminio–Mancini (Linea 2) della Capitale. Questo elemento rende impossibile ogni forma di contatto diretto e ha complicato ulteriormente le ricerche. Il telefono è stato recuperato e consegnato ai Carabinieri.
La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa alle autorità competenti e invita chiunque avesse informazioni utili o avesse notato la donna nelle ultime ore a contattare immediatamente i Carabinieri o a segnalare privatamente ai parenti.
Nell’appello pubblico diffuso in rete, i familiari sottolineano anche che Marisa necessiti di aiuto e supporto psicologico, motivo per cui considerano urgente e fondamentale il ritrovamento.
Viene richiesta la massima collaborazione e diffusione dell’annuncio, nella speranza che ogni dettaglio possa rivelarsi decisivo.