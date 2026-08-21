L’impatto nel tratto tra Campotenese e Mormanno. Il motociclista è stato trasferito all’ospedale di Cosenza con l’elisoccorso del 118. Traffico paralizzato e oltre 10 chilometri di coda

Grave incidente questa mattina lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campotenese e Mormanno, in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria Donna di Marco, poco dopo lo svincolo di Campotenese, e ha coinvolto un’auto e una moto di grossa cilindrata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due mezzi sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto.

Interviene l’elisoccorso, motociclista trasferito a Cosenza

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Considerate le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’elisoccorso, atterrato in una zona non distante dal luogo dell’incidente. Il motociclista è stato quindi trasferito in elicottero all’ospedale di Cosenza, dove è stato affidato alle cure dei medici e sottoposto agli accertamenti necessari.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e le squadre dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità, nella messa in sicurezza del tratto e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A2 paralizzata, oltre 10 chilometri di coda

Pesantissime le conseguenze sulla circolazione, già particolarmente intensa per i rientri dalle località di vacanza. Il traffico ha subito forti rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente, con code che hanno superato i 10 chilometri.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno reso necessario limitare la circolazione in galleria, provocando lunghe attese per gli automobilisti in viaggio sull’A2.