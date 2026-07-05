Due distinti sinistri nel giro di poche ore hanno interessato il tratto calabrese dell'autostrada. Feriti a Falerna e disagi alla circolazione anche nei pressi dello svincolo Rogliano-Grimaldi.

Mattinata caratterizzata da disagi lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove si sono verificati due distinti incidenti nel giro di poche ore, entrambi in direzione sud. Il primo sinistro è avvenuto nel territorio di Falerna, in provincia di Catanzaro, all'interno della galleria Timpa delle Vigne, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Mango d'Aquino e Falerna. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro. Due le persone ferite, soccorse dal personale del 118 e trasportate per le cure del caso.

Poco dopo un secondo incidente si è verificato sempre lungo l'Autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Rogliano-Grimaldi, ancora sulla carreggiata in direzione sud. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica né sull'eventuale coinvolgimento di persone.

Due incidenti a Rogliano e Falerna lungo l’Autostrada A2 in Calabria

Entrambi gli episodi hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code in un tratto particolarmente trafficato in questa prima domenica di luglio, complice l'aumento degli spostamenti verso le località di villeggiatura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della circolazione, insieme ai sanitari del 118 e al personale Anas, impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nel ripristino delle normali condizioni di traffico dopo gli incidenti lungo l’autostrada A2 in Calabria a Falerna e Rogliano.