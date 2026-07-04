Pochi minuti fa il giovane camerunense scomparso questa mattina a Scalea è stato ritrovato cadavere nelle acque antistanti la spiaggia. Era stato visto l’ultima volta stamattina, intorno a mezzogiorno, in costume da bagno e da allora se n’erano perse le tracce

Speranze finite per Dimitri Franck Tanefo Fokou, il giovane camerunense scomparso oggi a Scalea. Classe 2004, avrebbe compiuto 22 anni tra appena venti giorni. Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutto il pomeriggio, ma pochi minuti fa è arrivata la tragica notizia: il giovane è stato ritrovato morto nelle acque di Scalea dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

La scmparsa

Dimitri era arrivato nella città dell’alto Tirreno cosentino insieme a un gruppo di persone con disabilità che accompagnava durante il soggiorno. Alloggiava con loro in una nota struttura ricettiva del posto. Proprio i titolari, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a rintracciarlo, hanno dato l’allarme, dando il via a un concitato pomeriggio di ricerche.

L’ultima volta visto sulla spiaggia

Il giovane era stato visto per l’ultima volta intorno a mezzogiorno sulla spiaggia. Era in costume da bagno, a torso nudo e scalzo. Da quel momento, di lui si erano perse le tracce, ma tutto lasciava pensare a un tragica fatalità in mare.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che Dimitri possa essere entrato in mare per fare il bagno e non sia più riemerso, forse a causa di un malore, poiché nessuno lo avrebbe visto in difficoltà tra le onde, nonostante la presenza di decine di turisti e di numerosi bagnini.